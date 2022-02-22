Туляков приглашают на матч «Тулицы» и «Енисея» из Красноярска

Посетить игру болельщики смогут только при наличии QR-кода.

В субботу, 26 февраля, в МСЦ «Тула-Арена» состоится волейбольный матч между «Тулицей» и «Енисеем» (Красноярск).

Посетить игру болельщики смогут только при наличии QR-кода вакцинированного или сертификата переболевшего и паспорта. Приходите поддержать наших девчонок!

Вы можете купить билеты онлайн:

Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам: