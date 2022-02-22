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Туляков приглашают на матч «Тулицы» и «Енисея» из Красноярска

Туляков приглашают на матч «Тулицы» и «Енисея» из Красноярска

Посетить игру болельщики смогут только при наличии QR-кода.

В субботу, 26 февраля, в МСЦ «Тула-Арена» состоится волейбольный матч между «Тулицей» и «Енисеем» (Красноярск).

Посетить игру болельщики смогут только при наличии QR-кода вакцинированного или сертификата переболевшего и паспорта. Приходите поддержать наших девчонок!

Вы можете купить билеты онлайн:
 
Купить билет
 
Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:
 
  • Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
    Пн.-сб.: 10.00−18.00. Вс.: выходной.
  • Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»
    Пн.-сб.: 10.00−20.00. Вс.: выходной.
  • Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»
    Пн.-пт.: 9.00−18.00. Сб.-вс.: выходной.
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Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 10:30 +1
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