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«Накажи автохама»: В Туле фуры и строительная техника устроили стоянку на единственной дороге к микрорайону

«Накажи автохама»: В Туле фуры и строительная техника устроили стоянку на единственной дороге к микрорайону

Продолжаем публиковать материалы читателей.

В нашу традиционную рубрику пришло письмо от туляка, который живет в районе ул. Новомосковской. По его словам, в последнее время фуры и строительная техника устроили стоянку на единственной автодороге, тем самым перекрывая выезд с Юго-Восточного микрорайона.

«При этом пользоваться технической дорогой, проходящей параллельно основной асфальтированной, большегрузы не хотят, так как она плохо очищена и не посыпана. В итоге легковые машины вынуждены или стоять, пока фуры не освободят дорогу, или пробираться на свой страх и риск по технической дороге с наледью, которую застройщики не намерены готовить для фур, везущих им стройматериалы. На фото — один из нарушителей», — сообщил автор снимков.

 

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.

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Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
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