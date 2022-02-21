В Туле мать и дочь осудили за семейный наркобизнес

В Туле 31-летняя Марина Савченко и 50-летняя Алёна Ворон признаны виновными в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Судом установлено, что мать и дочь, оказавшись без работы, вступили в состав организованной группы , занимавшейся распространением наркотиков. С марта по май 2021 года обвиняемые разместили на территории Ленинского района почти 2 кг закладок с наркотиками, а еще часть запрещенных веществ хранили у себя дома. Сбыть наркотики они не смогли, так как были задержаны правоохранителями.

Приговором суда женщинам назначено наказание в виде 10 лет 6 месяцев лишения свободы каждой.