В 2022 году в Тульской области отремонтируют дороги к социальным учреждениям

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В Тульской области продолжается подготовка к ремонту дорог в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

В Веневе отремонтируют ул. Большие Городенцы, по которой жители и гости въезжают в город, и ул. Бундурина, ведущую к автостанции. В Киреевске планируется ремонт ул. Тесакова, на которой находится отделение Болоховского машиностроительного техникума. В Болохово отремонтируют ул. Горняков, ведущую к стадиону «Юность».

В Новомосковске в этом году ремонт пройдёт на ул. Московской. По новой дороге жители будут добираться в МФЦ, Тульский областной медицинский колледж и детскую библиотеку. В Щекино продолжится ремонт ул. Советской, там находятся политехнический колледж, автостанция и почта.

В Ясногорске отремонтируют ул. Заводскую, на которой находятся два детских сада.Также в планы ремонта войдут и региональные дорог, по которым идёт подвоз пациентов в крупнейшие учреждения здравоохранения региона.

– В первую очередь ремонт проводится на тех объектах, где проходят маршруты общественного транспорта и расположены школы, детсады, больницы. Значительное внимание будет уделено повышению безопасности движения, – подчеркнул министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник.