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Жители Ясногорска жалуются на «голые» трубы теплосетей
Фото: пресс-служба тульского отделения Народного фронта

Жители Ясногорска жалуются на «голые» трубы теплосетей

Ресурсоснабжающая организация не спешит ликвидировать нарушения.

В тульское отделение «Народного фронта» поступили многочисленные жалобы от жителей Ясногорска о повреждении или полном отсутствии изоляции на теплотрассах. Ресурсоснабжающая организация АО «РГК-1» не спешит ликвидировать нарушения. Общественники направили в эту организацию обращение с требованием восстановить теплоизоляцию на трубах.

Кроме того, активисты обратились в администрацию Ясногорского района с просьбой взять этот вопрос на контроль. В райцентре проживают порядка 15 тысяч человек, его размер невелик, и проблема с состоянием теплосетей видна невооруженным глазом.

На ул. Ленина, Заводской (рядом с детским садом № 3 и домами № 13 и № 15), Льва Толстого, а также в квартале «М» общественники обнаружили теплотрассы с «раздетыми» трубами. А на ул. Южной образовался настоящий «рай» для местных собак, которые с удовольствием спали на тёплых трубах.

Ресурсоснабжающая организация обязана осуществлять предоставление коммунальных услуг потребителю в необходимых для него объемах и надлежащего качества в соответствии с требованиями законодательства. Снижение тепловых потерь позволит сэкономить деньги на подогреве теплоносителя. Основным способом поддержания температуры в трубах является применение теплоизоляции. Кроме того, в случае прорыва трубы хлынувший кипяток может быть опасен для жизни людей.   

– При отсутствии надлежащей теплоизоляции труб происходит значительная потеря тепла, поскольку вода в трубопроводах частично остывает, отдавая тепло окружающей среде. В Ясногорске мы видим такое количество голых труб, которое, несомненно, влияет на качество подачи тепла потребителям. Устранение потери тепла не только сэкономит бюджет ресурсоснабжающей компании, но и позволит потребителям получать тепло с наименьшим количеством потерь, – пояснила руководитель регионального исполкома «Народного фронта» в Тульской области Елена Шмелева.

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