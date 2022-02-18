Тулячка Евгения Федорова стала финалисткой очного этапа национального конкурса «Краса студенчества России»

Женя - студентка ТГПУ им. Л. Н. Толстого, учится на факультете правоведения и правоохранительной деятельности.

60 студенток из 51 региона России примут участие в очном финале Национального конкурса красоты и таланта «Краса студенчества России». В 2022 году конкурс проводится в рамках празднования 30-летия Программы поддержки и развития студенческого творчества «Российская студенческая весна».

Главной целью проекта является сохранение и приумножение нравственных ценностей, развитие творческих способностей, формирование активной гражданской позиции у студенческой молодежи России.

Более 300 заявок на участие в конкурсе подали студентки вузов и профессиональных образовательных организаций в возрасте от 16 до 35 лет. В заочном этапе девушки прошли не только собеседование, но и представили видеоверсии своих творческих номеров.

В Год народного искусства и нематериального культурного наследия народов России одним из самых сложных испытаний для конкурсанток стал тест на знание культурных феноменов в отечественной истории. Тем не менее большинство участниц успешно справились с заданием.

Очный этап Конкурса пройдёт с 1 по 6 марта в Самаре. В рамках последнего этапа участниц ждёт ряд индивидуальных испытаний: самопрезентация, фотоэтап, орфографический диктант, творческое выступление и специальные конкурсные задания.

По итогам очного полуфинала будет определен список 12 финалисток, которые будут бороться за главный титул — «Краса студенчества России».

Тульскую область представит 20-летняя студентка ТГПУ Евгения Федорова. В 2020 году в рамках ежегодного регионального конкурса «Мисс Студенчество» Женя выиграла титулы «1-й вице-мисс Студенчество», «Мисс Фото» и «Мисс Зрительских симпатий». В ноябре 2021 года Евгения представила Тульскую область на конкурсе «Мисс и Мистер Студенчество России», и сейчас — новое испытание.