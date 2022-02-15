В Туле вырос спрос на аренду коммерческой недвижимости

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К таким выводам по итогам 2021 года пришли эксперты платформы «Авито Недвижимость».

В 2021 году спрос на аренду коммерческой недвижимости в России вырос на 22%. В основном арендаторов интересуют помещения свободного назначения, торговые объекты, офисы, склады и производственные объекты.

Больше всего по стране спрос вырос на склады и офисы (31% и 17% соответственно). В Туле спрос на аренду коммерческих площадей за год увеличился на 11%, а вот число предложений на этом рынке наоборот снизилось – на 13%.

В сфере купли-продажи коммерческой недвижимости спрос на тульском рынке увеличился на 8%, а количество продаваемых объектов уменьшилось на 8%.