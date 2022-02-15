На территории комбайнового завода в Туле загорелся ангар

На месте происшествия работают несколько пожарных расчётов.

Как сообщает корреспондент Myslo, вечером 15 февраля в Туле, на ул. Щегловская засека, на территории комбайнового завода произошёл пожар – загорелся ангар.

На месте работают как минимум 7 пожарных расчётов, площадь горения – около 1500 квадратных метров. На место происшествия должен прибыть пожарный поезд. На момент публикации информации о пострадавших нет.