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На территории комбайнового завода в Туле загорелся ангар

На территории комбайнового завода в Туле загорелся ангар

На месте происшествия работают несколько пожарных расчётов.

Как сообщает корреспондент Myslo, вечером 15 февраля в Туле, на ул. Щегловская засека, на территории комбайнового завода произошёл пожар – загорелся ангар.

На месте работают как минимум 7 пожарных расчётов, площадь горения – около 1500 квадратных метров. На место происшествия должен прибыть пожарный поезд. На момент публикации информации о пострадавших нет.

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Фотограф: Сергей Стариков
вчера, в 23:17 +2
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