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Какие дома Тулы будут обесточены 16 февраля

Какие дома Тулы будут обесточены 16 февраля

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.

С 9.00 до 18.00 они пройдут по следующим адресам:

  • ул. Епифанская, 188-196 (чётн.),
  • ул. Калинина, 2, 5,
  • ул. Н. Волоховская, 1-63, 1-а-г,
  • ул. Ф. Энгельса, 149, 151,
  • ул. Агеева, 2-б,
  • ул. Демидовская, 18/61, 54, 56 к.1,
  • п. Косая Гора: ул. Малиновая Засека, 19, 29-61 (нечётн.), 20-28 (чётн.),
  • ул. Стрекаловская, 15-39 (нечётн.), 48-76 (чётн.),
  • ул. Макаренко, 1-23 (нечётн.), 2-24 (чётн.),
  • пер. Вахрушева, 1-10, 13, 13-а, 13-б,
  • Скуратово: ул. Киреевская, 4, 6,
  • Щёкинское шоссе, 114.
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