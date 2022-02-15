Какие дома Тулы будут обесточены 16 февраля
«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.
С 9.00 до 18.00 они пройдут по следующим адресам:
- ул. Епифанская, 188-196 (чётн.),
- ул. Калинина, 2, 5,
- ул. Н. Волоховская, 1-63, 1-а-г,
- ул. Ф. Энгельса, 149, 151,
- ул. Агеева, 2-б,
- ул. Демидовская, 18/61, 54, 56 к.1,
- п. Косая Гора: ул. Малиновая Засека, 19, 29-61 (нечётн.), 20-28 (чётн.),
- ул. Стрекаловская, 15-39 (нечётн.), 48-76 (чётн.),
- ул. Макаренко, 1-23 (нечётн.), 2-24 (чётн.),
- пер. Вахрушева, 1-10, 13, 13-а, 13-б,
- Скуратово: ул. Киреевская, 4, 6,
- Щёкинское шоссе, 114.
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