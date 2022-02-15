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Житель Тульской области водрузил флаг Алексина на Килиманджаро
фото: https://www.instagram.com/moklembembe/

Житель Тульской области водрузил флаг Алексина на Килиманджаро

А месяц назад Вадим Лобанов покорил Эльбрусе.

Житель Алексина Вадим Лобанов установил флаг родного города на высочайшей точке африканского континента — Килиманджаро. Отчет о покорении Килиманджаро Лобанов опубликовал в инстаграме:

— 5895 метров над уровнем моря. Флаг моего города. И я, — пишет Вадим на своей странице.

Отметим, что чуть более месяца назад он сумел покорить самую высокую горную вершину Европы — Эльбрус.

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