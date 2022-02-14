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Туляков приглашают на концерт группы «Пилот»

Туляков приглашают на концерт группы «Пилот»

Музыканты выступят 17 марта в 20.00 в Concert Hall. Билеты в продаже – уже на Myslo!

Богатый внутренний мир Ильи Чёрта, вкупе с высоким профессионализмом музыкантов и широким разнообразием в стилистике песен, навсегда закрепили за «Пилотом» особое место в пантеоне русского рока. Каждый их релиз воспринимается поклонниками как откровение, каждая песня — как исповедь, каждое выступление по накалу и подаче — как последнее.

Предстоящий концерт в Туле обещает стать во всех смыслах жарким: зрителей ждёт крутейшая программа с зашкаливающим содержанием хитов и нетленок, а фирменная энергетика любимой команды будет по-настоящему крышесносной!
 

Вы можете купить билеты онлайн:

 
Купить билет
 
Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:
 
  • Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
    Пн.-сб.: 10.00−18.00. Вс.: выходной;
  • Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»
    Пн.-сб.: 10.00−20.00. Вс.: выходной;
  • Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»
    Пн.-пт.: 9.00−18.00. Сб.-вс.: выходной.
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Автор: Владимир Сундуков
вчера, в 21:21 +1
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