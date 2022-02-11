В Туле сотрудники Госавтоинспекции оштрафовали двух курьеров-велосипедистов

Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области

Сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Туле пресекли два нарушения ПДД курьерами служб доставки, передвигающихся на велосипедах по проезжей части дороги. Велосипедистов привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.29 КоАП РФ, каждому выписали штраф в размере 800 рублей.

Тульская Госавтоинспекция напоминает: зимой езда на велосипедах особенно опасна не только для самих велосипедистов, но и для других участников движения. Глава 24 ПДД посвящена дополнительным требованиям к движению велосипедистов и водителей мопедов.

Велосипедисту запрещается: