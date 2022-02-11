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В Туле сотрудники Госавтоинспекции оштрафовали двух курьеров-велосипедистов
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области

В Туле сотрудники Госавтоинспекции оштрафовали двух курьеров-велосипедистов

Каждому из них выписали штраф на сумму 800 рублей.

Сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Туле пресекли два нарушения ПДД курьерами служб доставки, передвигающихся на велосипедах по проезжей части дороги. Велосипедистов привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.29 КоАП РФ, каждому выписали штраф в размере 800 рублей.

Тульская Госавтоинспекция напоминает: зимой езда на велосипедах особенно опасна не только для самих велосипедистов, но и для других участников движения. Глава 24 ПДД посвящена дополнительным требованиям к движению велосипедистов и водителей мопедов.

Велосипедисту запрещается:

  • управлять велосипедом, не держась за руль хотя бы одной рукой,
  • перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 м по длине или ширине за габариты, или груз, мешающий управлению,
  • перевозить пассажиров, если это не предусмотрено конструкцией транспортного средства,
  • перевозить детей до 7 лет при отсутствии специально оборудованных для них мест,
  • поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным движением и на дорогах, имеющих более одной полосы для движения в данном направлении,
  • осуществлять буксировку велосипедов, а также буксировку велосипедами, кроме буксировки прицепа, предназначенного для эксплуатации с велосипедом,
  • пересекать дорогу по пешеходным переходам.
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