Осужденный в Испании россиянин просит у суда разрешения отбыть наказание в Тульской области

Мужчина не хочет возвращаться в Валенсию и работать там на благо общества.

В Суворовский районный суд Тульской области обратился мужчина с просьбой признать и привести в исполнение на территории Российской Федерации приговор суда иностранного государства.

Мужчина прописан в Суворове, но некоторое время жил в Испании. Там он совершил насилие в отношении своей сожительницы и был осужден по п. 1 и п. 3 ст. 153 Уголовного кодекса Королевства Испания приговором уголовного суда № 5 города Валенсия.

За это суворовец должен был 70 дней работать на благо общества, а также лишен права на владение и ношение оружия на два года и один день. Кроме того, ему запрещено приближаться к потерпевшей, ее дому или месту работы менее чем на 300 метров и поддерживать с ней связь любым способом в течение двух лет. Кроме того, мужчина должен оплатить судебные издержки в размере 210 евро.

Сейчас осужденный проживает на территории России. Недавно он подал в Суворовский районный суд заявление, в котором указал, что требования уголовного суда иностранного государства не могут быть исполнены и приведены в исполнение на территории России без официального признания компетентными органами РФ.

Поэтому он просит «преобразовать приговор суда Испании в постановленное именем Российской Федерации решение суда по уголовному делу, определив наказание, наиболее соответствующее наказанию, назначенному по приговору суда иностранного государства, в пределах, установленных Уголовным кодексом Российской Федерации за данное преступление».

Заседание по данному делу в Суворове назначено на 21 февраля.