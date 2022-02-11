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В Ясногорске подрядчик заплатит более 12 млн рублей штрафа за неисполнение контракта
На фото – Архангельский Центр культуры и досуга

В Ясногорске подрядчик заплатит более 12 млн рублей штрафа за неисполнение контракта

Прокуратура Ясногорского района Тульской области проверила исполнение требований законодательства при реализации национального проекта «Культура».

В рамках нацпроекта ООО «Байкалальпцентр» должен был капитально отремонтировать здание Архангельского Центра культуры и досуга. Стоимость муниципального контракта составила 18,9 млн рублей. Однако ООО «Байкалальпцентр» не выполнило в установленный срок взятые обязательства.
 
По постановлению прокурора мировой судья привлек ООО «Байкалальпцентр» к административной ответственности, предусмотренной ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ. Сумма штрафа составила 12,6 млн рублей.
 
Руководителю коммерческой организации также внесено представление. В настоящее время идет приемка работ.
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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 17:03 0
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