В Ясногорске подрядчик заплатит более 12 млн рублей штрафа за неисполнение контракта

На фото – Архангельский Центр культуры и досуга

В рамках нацпроекта ООО «Байкалальпцентр» должен был капитально отремонтировать здание Архангельского Центра культуры и досуга. Стоимость муниципального контракта составила 18,9 млн рублей. Однако ООО «Байкалальпцентр» не выполнило в установленный срок взятые обязательства.

По постановлению прокурора мировой судья привлек ООО «Байкалальпцентр» к административной ответственности, предусмотренной ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ . Сумма штрафа составила 12,6 млн рублей.

Руководителю коммерческой организации также внесено представление. В настоящее время идет приемка работ.