На фото – Архангельский Центр культуры и досуга
В Ясногорске подрядчик заплатит более 12 млн рублей штрафа за неисполнение контракта
Прокуратура Ясногорского района Тульской области проверила исполнение требований законодательства при реализации национального проекта «Культура».
В рамках нацпроекта ООО «Байкалальпцентр» должен был капитально отремонтировать здание Архангельского Центра культуры и досуга. Стоимость муниципального контракта составила 18,9 млн рублей. Однако ООО «Байкалальпцентр» не выполнило в установленный срок взятые обязательства.
По постановлению прокурора мировой судья привлек ООО «Байкалальпцентр» к административной ответственности, предусмотренной ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ. Сумма штрафа составила 12,6 млн рублей.
Руководителю коммерческой организации также внесено представление. В настоящее время идет приемка работ.
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