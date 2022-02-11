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Тульский Минздрав рассказал о самочувствии привитых от ковида подростков

Тульский Минздрав рассказал о самочувствии привитых от ковида подростков

Детей прививают вакциной «Гам-КОВИД-Вак-М» («Спутник-М»).

По состоянию на 11 февраля в Тульской области первым компонентом привились 513 подростков. Об этом Myslo рассказали в региональном Минздраве.

— Все привитые дети чувствуют себя хорошо. Прививка переносится легко, без побочных проявлений. В единичных случаях отмечается незначительное повышение температуры в первые два дня, — сообщили в ведомстве.

Напомним, вакцинация подростков в регионе стартовала 26 января. Детей прививают вакциной «Гам-КОВИД-Вак-М» («Спутник-М»).

Чтобы записать ребенка на прививку, нужно обратиться в лечебное учреждение по месту прописки/прикрепления. Родители или законные представители подростка должны написать заявление и заполнить согласие на прививку.

Если ребенку 15 лет и больше, он сам имеет право принимать решение — прививаться или нет.

Вакцинация детей 12−17 лет в Тульской области в данный момент добровольная. Любой родитель, который принял решение вакцинировать ребенка, может обратиться в больницу.

«Гам-КОВИД-Вак-М» и вакцина «Спутник V» идентичны, но в детской вакцине антигены снижены в пять раз. Вакцина двухкомпонентная, второй компонент вводится на 21-й день после первой. Хранится в специальных холодильниках при температуре -18 градусов.

 

А вы привили ребенка против коронавирусной инфекции? Как он себя чувствовал? Пишите нам в комментариях!

Сюжет: Коронавирус
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Автор: Кристина Вернигорина
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