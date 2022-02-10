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На каких улицах Тулы отключат электроэнергию 11 февраля

На каких улицах Тулы отключат электроэнергию 11 февраля

Публикуем список адресов.

С 9.00 до 16.00 плановые работы пройдут по следующим адресам:

  • ул. Пионерская, 1, 52-70 (чётн.), 70-а,
  • ул. Староникитская, 73-а, 73-б,
  • пер. Баженова, 9-а, 10, 11, 12, 13, 14,
  • пер. Л. Чайкиной, 6-10 (чётн.), 3, 5, 8-а,
  • ул. Л. Чайкиной, 2-14 (чётн.), 5-17, 17-а (нечётн.),
  • ул. Дементьева, 39, 40, 50, 52, 54,
  • Мясново: ул. В. Выселковая, 28-66 (чётн.), 28-а, 25-67 (нечётн.),
  • ул. Чмутова, 58-а, 84, 88,
  • ул. Н. Выселковая, 28-42 (чётн.), 2-а, 2-б, 31-43 (нечётн.),
  • 4-й Клинской пр-д, 1-12, 8-а,
  • 3-й Клинской пр-д, 5, 9,
  • Маслово: ул. Ландышевая, 18,
  • ул. Васильковая,
  • ул. Краинская, 27-48.
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