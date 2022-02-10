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Туляки с COVID-19 и ОРВИ могут открыть больничный дистанционно
Фото: министерство здравоохранения Тульской области

Туляки с COVID-19 и ОРВИ могут открыть больничный дистанционно

Такой порядок выдачи больничных листов будет действовать в регионе до 15 марта.

Больничный открывается с даты обращения сроком на 7 дней. Посещать поликлинику для этого не нужно. На дом выйдет медработник и сделает экспресс или ПЦР-тест на коронавирус.

Если результат положительный, медработник назначит лечение и бесплатно выдаст лекарства. Жителям, контактировавшим с заболевшими COVID-19, больше не нужно находиться в самоизоляции. Больничный лист им не выдается. Открыть больничный при появлении симптомов ОРВИ можно:

  • через колл-центр поликлиники по месту жительства,
  • на сайте Доктор 71. Нужно будет указать контактные данные, уточнить наличие температуры и симптомов ОРВИ, а также необходимость открытия больничного листа.

Спустя 7 дней с начала заболевания врач свяжется с пациентом: если тот чувствует себя хорошо, больничный будет закрыт дистанционно. Приходить в поликлинику для этого не нужно. Если болезнь не отступила, врач скорректирует лечение и продлит больничный еще на неделю.

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сегодня, в 19:49 −1
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Тульская область

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