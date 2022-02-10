Тульских предпринимателей оштрафовали за продажу немаркированной рыбы

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С реализации было снято 26 кг рыбы.

В конце декабря прошлого года прокуратура Тулы проверила исполнение законодательства при реализации рыбной продукции в городе и выявила, что в двух магазинах на пр. Ленина индивидуальные предприниматели продают товар без маркировочных этикеток производителя.

По результатам проверки с реализации снята треска, скумбрия, окунь, минтай, камбала, форель, скумбрия — в общей сложности 26 кг.

По заявлениям прокурора Арбитражный суд Тульской области привлек индивидуальных предпринимателей к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение продавцом требований технического регламента), назначил наказание в виде административного штрафа в размере 20 тыс. рублей каждому.