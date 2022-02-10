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Безработная жительница Ефремова воспользовалась доверием соседа

Безработная жительница Ефремова воспользовалась доверием соседа

И списала с его счета деньги.

В Ефремове сотрудники полиции задержали подозреваемую в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.
 
К стражам порядка обратился 54-летний мужчина: с его счета списали 16 000 рублей. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские выяснили, что к преступлению может быть причастна 26-летняя безработная, ранее судимая соседка потерпевшего. Эта версия подтвердилась: женщина призналась в содеянном.
 
По данному факту в полиции возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
 
 
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