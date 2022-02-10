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Роспотребнадзор помог тулячке отсудить полмиллиона рублей за неправильно установленную печь

Роспотребнадзор помог тулячке отсудить полмиллиона рублей за неправильно установленную печь

Помимо причиненных убытков, ответчик обязан компенсировать моральный вред, выплатить штраф и неустойку.

Региональное Управление Роспотребнадзора приняло участие в судебном заседании по защите потребительских прав жительницы Пролетарского района Тулы, нарушенных ООО «Лиард».

Женщина заключила с этой фирмой договор на покупку и монтаж печи «Ладога» стоимостью 229910 рублей. Исполнитель всё сделал, но печь была установлена некачественно: отсутствовал гидроизоляционный слой, были превышены растворные швы между кирпичами, а печные дверцы были смонтированы с нарушением проекта, что могло стать причиной пожара.

Покупательница направила организации претензию с просьбой устранить недостатки. ООО «Лиард» частично выполнило требования клиентки, однако недочёты остались. После этого женщина отправилась в суд. Теперь компания должна компенсировать все убытки и моральный вред, а также заплатить штраф. Общая сумма составила 523138 рублей.

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вчера, в 22:40 +6
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