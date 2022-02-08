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Житель Тульской области организовал подпольный игровой клуб

Житель Тульской области организовал подпольный игровой клуб

Уголовное дело в отношении мужчины направлено в суд.

В Богородицке 25-летний мужчина обвиняется в незаконной организации и проведении азартных игр, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
 
По версии следователей СУ СКР по региону, в сентябре 2021 года безработный житель поселка Товарковского арендовал помещение якобы для работы компьютерного клуба. В реальности же он разместил там компьютеры с программным обеспечением, предназначенным для проведения азартных игр. 13 ноября деятельность клуба пресекли сотрудники полиции.
 
Уголовное дело в отношении мужчины направлено в суд для рассмотрения по существу.
 
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