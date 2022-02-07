В Тульской области общее число заболевших ковидом перевалило за 100 тысяч
Об этом сообщает оперштаб.
В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 2659 случаев коронавируса, 101 человек госпитализирован, 345 выздоровели, 12 скончались.
Всего с начала пандемии ковид подтвердился у 101 077 жителей региона, 74 568 вылечились, 4674 умерли.
Ситуация в России за сутки следующая:
сегодня, в 12:17, 11 591 -1
вчера, в 11:20, 160 3627 -7
5 февраля, в 11:48, 203 3945 -9
4 февраля, в 11:31, 86 5204 -6
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