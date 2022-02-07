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В Тульской области общее число заболевших ковидом перевалило за 100 тысяч

В Тульской области общее число заболевших ковидом перевалило за 100 тысяч

Об этом сообщает оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 2659 случаев коронавируса, 101 человек госпитализирован, 345 выздоровели, 12 скончались.

Всего с начала пандемии ковид подтвердился у 101 077 жителей региона, 74 568 вылечились, 4674 умерли.

Ситуация в России за сутки следующая:

Сюжет: Коронавирус
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Фотограф: Алексей Пирязев
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