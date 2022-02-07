«Накажи автохама»: один проехал на красный, а второй поленился слезть с велосипеда

Подписчик прислал в редакцию запись с видеорегистратора своего авто. Кадры сняты в районе пересечения ул. Кирова и ул. Глинки в Туле. На них видно, как водитель легкового автомобиля грубо нарушает ПДД, совершив обгон на пешеходном переходе на запрещающий сигнал светофора. При этом на другой стороне он встретился с велосипедистом, которому было лень спешиться перед пересечением проезжей части.

К сожалению, регистрационные знаки автомобиля невозможно различить из-за плохих условий съемки. Поэтому надеемся, что и водителю, и велосипедисту будет стыдно, когда они узнают себя на видео.