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Доходы не изменены, расходы – увеличены: в Туле депутаты утвердили внесение изменений в городской бюджет

Доходы не изменены, расходы – увеличены: в Туле депутаты утвердили внесение изменений в городской бюджет

Внеочередное заседание Тульской городской Думы состоялось сегодня, 7 февраля.

В ходе заседания стало известно, что доходы бюджета на 2022 год не изменены и составят 20,5 млрд рублей. Расходы увеличены на 308 миллионов рублей, в том числе по муниципальным программам — на 306 млн рублей, и составят 21,6 млрд рублей. Параметры бюджета на 2023−2024 годы не изменены.
 
По муниципальной программе «Комплексное благоустройство муниципального образования город Тула» на мероприятия по содержанию территории будет дополнительно направлено порядка 260 млн рублей.
 
9, 9 млн рублей дополнительно будут направлены по муниципальной программе «Развитие образования». По муниципальной программе «Поддержка и развитие социально ориентированных некоммерческих организаций и территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании город Тула» расходы увеличены на 6 млн рублей.
 
Расходы на реализацию проекта «Наш город» увеличены на 1,7 млн рублей.
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сегодня, в 12:10 0
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