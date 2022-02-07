Доходы не изменены, расходы – увеличены: в Туле депутаты утвердили внесение изменений в городской бюджет

В ходе заседания стало известно, что доходы бюджета на 2022 год не изменены и составят 20,5 млрд рублей. Расходы увеличены на 308 миллионов рублей, в том числе по муниципальным программам — на 306 млн рублей, и составят 21,6 млрд рублей. Параметры бюджета на 2023−2024 годы не изменены.

По муниципальной программе «Комплексное благоустройство муниципального образования город Тула» на мероприятия по содержанию территории будет дополнительно направлено порядка 260 млн рублей.

9, 9 млн рублей дополнительно будут направлены по муниципальной программе «Развитие образования». По муниципальной программе «Поддержка и развитие социально ориентированных некоммерческих организаций и территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании город Тула» расходы увеличены на 6 млн рублей.

Расходы на реализацию проекта «Наш город» увеличены на 1,7 млн рублей.