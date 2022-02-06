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В Тульской области за сутки подтверждено 2466 случаев коронавируса
Такие данные приводит федеральный оперштаб.
По состоянию на 6 февраля, в Тульской области зафиксировано 2466 новых случаев заражения COVID-19, 92 пациента госпитализированы. 8 человек скончались, 350 – успешно победили болезнь.
Общая статистика по Тульской области за всё время пандемии выглядит так: 98418 заражений, 74223 выздоровления, 4662 смертельных исхода.
Всего на сегодняшний день в России выявлено 12810118 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 335 414 летальных исходов, выздоровел 10569271 человек.
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