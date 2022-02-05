Утилитарный работяга и лучший друг охотника: какие пикапы продают туляки

Фото: avito.ru

Пикапы – один из самых непопулярных типов автомобилей на рынке Тульской области. Их выставлено на продажу всего 50 штук, по этому показателю они уступают только кабриолетам и купе.

Но в США пикап – почти мастхэв для каждого второго автовладельца. Этих железных работяг американцы ценят за практичность, универсальность, полный привод и отсутствие излишеств. Кстати, в Австралии и Новой Зеландии пикапы называют Ut (от слова utilitarian – утилитарный).

В нашем очередном обзоре мы не учитываем многочисленные бортовые «Газели» – несмотря на категорию «В», обычно их относят к легким грузовикам, фургонам и коммерческому транспорту. Помимо них в этой категории представлено около 30 машин. Мы выбрали самые интересные. Поехали!

уставший кузов

Самый доступный пикап на тульском рынке – Great Wall Deer, 2007 года выпуска. За полноприводного «китайца» с мотором 2,2 литра и пробегом 180 тысяч километров просят 200 тысяч рублей. Цена вполне приемлемая, но автомобиль явно «устал» – на кузове видны очаги коррозии.

самый известный

За 900 тысяч рублей можно приобрести японца Mitsubishi L-200. Это один из самых распространенных пикапов среди иномарок. 2008 год выпуска, два владельца, дизельный мотор объёмом 2,5 литра, пробег – 184 тысячи километров.

Продавец пишет, что машина в хорошем состоянии. По двигателю и ходовой нареканий нет, всё включается, все блокировки работают. Возможен торг, но только у капота авто.

японец без дефектов

Следующий пикап – тоже японского производства, Nissan Navara 2010 года выпуска. Двигатель – такой же дизель 2,5 литра, тоже два владельца и 194 тысячи километров на одометре.

По словам автора объявления, двигатель работает отлично, автомат переключается без проблем, кузов без дефектов, салон ухоженный, ПТС – оригинальный. Машина не требует вложений. Цена – 1150000 рублей.

только для ценителя

А вот красный Dodge Ram уже «отметился» в одном из наших обзоров. Представитель американской «пикапной» классики уже больше полугода продаётся за 1,7 млн рублей. Видимо, желающих тратить всю зарплату на бензин пока не нашлось.

Но эта машина, определенно, заслуживает упоминания – двигатель в 5,7 литра мощностью 345 лошадей, внедорожная резина, огромный клиренс. Пробег этого великана – 103 тысячи миль. Продавец уточняет, что машина полностью обслужена и не требует каких-либо дополнительных работ. Рассматривается обмен на спецтехнику, манипулятор или эвакуатор.

для выездов на природу

За 2050000 рублей можно приобрести «лучшего друга охотника и рыболова» – именно такую характеристику своей Toyota Hilux дал владелец. Машина 2012 года выпуска, пробег – 54 тысячи километров.

Установлен лифт подвески Ironmаn, силовые бампера и пороги, шноркель, лебёдка и внедорожные колёса. Продавец уточняет, что изменения не внесены в ПТС, но готов посодействовать с решением этого вопроса. Машина готовилась специально для выездов на природу и эксплуатировалась в режиме «рыбалка/охота». Обслуживался пикап у официального дилера.

Как вам эти пикапы, друзья? Насколько подобные машины подходят для наших условий? Делитесь мнениями в комментариях!