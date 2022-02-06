Кто будет вершить правосудие: опубликован список кандидатов в присяжные заседатели Тулы

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Они будут участвовать в работе судов различных уровней с 2022 по 2026 год.

Администрация Тулы сформировала списки присяжных заседателей Тульской области на период с 2022 по 2026 годы. Присяжные будут принимать участие в работе Тульского областного суда, Московского окружного и Тульского гарнизонного военных судов, районных судов Тулы и Ленинского районного суда Тульской области.

Списки составлены в соответствии с действующим законодательством. Граждане, включенные в списки кандидатов в присяжные заседатели, получили письменные уведомления. Участие граждан в осуществлении правосудия в качестве присяжных заседателей является их гражданским долгом.

Полный список кандидатов в присяжные ищите тут.

Подробнее о том, кто такие присяжные заседатели, как они выбираются, в чём заключается их работа и можно ли от неё отказаться, мы писали здесь.