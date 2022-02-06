В двух районах Тулы откроются фермерские ярмарки

Фото из архива Myslo

Предполагается, что они будут работать по выходным дням.

В оружейной столице уже работают девять ярмарочных площадок. Жители могут купить свежие овощи, фрукты и фермерскую продукцию по следующим адресам:

ул. М. Горького, д. 48-а,

ул. Галкина, д. 1-д,

ул. Фрунзе, д. 3,

Красноармейский пр-т, д. 25,

пр-т Ленина, д. 122, к. 1,

ул. 9 Мая, д. 2,

ул. Ложевая, д. 125-а,

ул. Металлистов,

Ленинский район, пос. Ленинский, ул. Ленина, между домами № 1 и 3.

Кроме того, администрация Тулы прорабатывает вопрос организации новых ярмарок в Зареченском и Центральном районах.