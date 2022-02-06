Фото из архива Myslo
В двух районах Тулы откроются фермерские ярмарки
Предполагается, что они будут работать по выходным дням.
В оружейной столице уже работают девять ярмарочных площадок. Жители могут купить свежие овощи, фрукты и фермерскую продукцию по следующим адресам:
- ул. М. Горького, д. 48-а,
- ул. Галкина, д. 1-д,
- ул. Фрунзе, д. 3,
- Красноармейский пр-т, д. 25,
- пр-т Ленина, д. 122, к. 1,
- ул. 9 Мая, д. 2,
- ул. Ложевая, д. 125-а,
- ул. Металлистов,
- Ленинский район, пос. Ленинский, ул. Ленина, между домами № 1 и 3.
Кроме того, администрация Тулы прорабатывает вопрос организации новых ярмарок в Зареченском и Центральном районах.
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