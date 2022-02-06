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В двух районах Тулы откроются фермерские ярмарки
Фото из архива Myslo

В двух районах Тулы откроются фермерские ярмарки

Предполагается, что они будут работать по выходным дням.

В оружейной столице уже работают девять ярмарочных площадок. Жители могут купить свежие овощи, фрукты и фермерскую продукцию по следующим адресам:

  • ул. М. Горького, д. 48-а,
  • ул. Галкина, д. 1-д,
  • ул. Фрунзе, д. 3,
  • Красноармейский пр-т, д. 25,
  • пр-т Ленина, д. 122, к. 1,
  • ул. 9 Мая, д. 2,
  • ул. Ложевая, д. 125-а,
  • ул. Металлистов,
  • Ленинский район, пос. Ленинский, ул. Ленина, между домами № 1 и 3.

Кроме того, администрация Тулы прорабатывает вопрос организации новых ярмарок в Зареченском и Центральном районах.

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Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 09:00 0
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