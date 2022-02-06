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Федор Добронравов и Татьяна Васильева в комедии «Ловушка для мужа»: туляков приглашают на звездный спектакль

Федор Добронравов и Татьяна Васильева в комедии «Ловушка для мужа»: туляков приглашают на звездный спектакль

9 марта в Городском концертном зале покажут спектакль «Ловушка для мужа». Начало в 19.00. Билеты уже в продаже на Myslo!

Всеми любимый анекдот: муж возвращается домой... Но нет, в этом спектакле все наоборот. Жена возвращается домой и застает супруга с молодой, привлекательной девушкой...

Этот спектакль — комедия положений, где даже маленькая ложь рождает следующую, более большую и затягивает героя во все большие проблемы. Пытаясь выпутаться из щекотливой ситуации, боясь потерять жену, положение в обществе и репутацию, Лоран (Фёдор Добронравов) представляет молодую красотку, как... свою русскую дочь! Но Лоран не может предугадать, что приняв на себя мнимое отцовство, ему придется встретиться лицом к лицу с настоящей матерью «новоиспеченной дочурки», которая, решив помочь — вступает в игру Лорана, чем только усугубляет и без того сложный зигзаг событий. Поверит ли обманутая супруга в столь пикантную ложь, сможет ли её принять и чем в итоге разрешиться история, зритель сможет разгадать, придя на спектакль.
 
Комедия в исполнении Федора Добронравова (любвеобильный Лоран), Елены Сафоновой (в роли добропорядочной супруги), Татьяны Васильевой (примерившей на себя роль экстравагантной русской матери) – подарит великолепные впечатления и незабываемый вечер каждому пришедшему на спектакль!
 
Режиссер — Нина Чусова.
В ролях: Федор Добронравов, Татьяна Васильева, Елена Сафонова, Филипп Васильев, Мария Болонкина \ Елена Синилова.
 

Вы можете купить билеты онлайн:

 
Купить билет
 
Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:
 
  • Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
    Пн.-сб.: 10.00−18.00. Вс.: выходной
  • Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»
    Пн.-сб.: 10.00−20.00. Вс.: выходной
  • Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»
    Пн.-пт.: 9.00−18.00. Сб.-вс.: выходной.
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Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 16:00 0
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