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Какие дома Тулы будут обесточены 7 февраля

Какие дома Тулы будут обесточены 7 февраля

«Тулгорэлектросети» предупреждают о плановых работах.

С 9.00 до 16.00 они пройдут по следующим адресам:

  • ул. Галкина, 7, 3, 3-д, 3-б,
  • ул. Луначарского, 1,
  • ул. Октябрьская, 56-68 (чётн.), 64-а,
  • ул. Токарева, 1-30, 38,
  • ул. Парижской Коммуны, 4-62 (чётн.), 30-а, 1-61 (нечётн.),
  • ул. Грибоедова, 31-62,
  • ул. Бабарыкина, 1-15 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
  • ул. Писемского, 14,
  • ул. Красина, 55, 4-26 (чётн.), 3-23 (нечётн.),
  • ул. Нормандии Неман, 2-19,
  • ул. Галкина, 237,
  • ул. Академика Павлова, 105-111 (нечётн.),
  • ул. Котовского, 24-38 (чётн.), 23-35 (нечётн.),
  • пос. Октябрьский: 13-й пр-д, 1-а, 1-б, 1-в,
  • 27-й пр-д, 1-26,
  • 28-й пр-д, 1-17 (нечётн.), 2-24 (чётн.),
  • 12-й пр-д, 10-44, 20-а-46-а,
  • ул. Речная, 12-70 (чётн.), 11-67 (нечётн.),
  • ул. Карпова, 18-26 (чётн.), 21-31 (нечётн.),
  • 6-й пр-д, 17-40,
  • 3-й Речной пр-д, 1-11,
  • 4-й Речной пр-д, 1-10,
  • 11-й пр-д, 24-40 (чётн.), 21-37 (нечётн.),
  • 8-й пр-д, 17-27 (нечётн.), 18-32 (чётн.), 19-а, 19-б, 21-а,
  • 9-й пр-д, 2-32 (чётн.), 1-39 (нечётн.), 12-а, 12-б,
  • 10-й пр-д, 22-38 (чётн.), 23-39 (нечётн.),
  • 1-й пр-д, 8-а, 13,
  • ул. Кобзева, 1-21 (нечётн.), 4-18 (чётн.), 17-а,
  • ул. Судейского, 17-а,
  • ул. Верещагина,  26-54 (чётн.), 23-53 (нечётн.), 24-а, 39-а,
  • ул. Щепкина, 25-53 (нечётн.),
  • п. Л. Толстого: ул. Чкалова, 1-20,
  • пр-д, Центральный, 1-31 (нечётн.), 2-18 (чётн.),
  • Парковый пр-д, 1-15,
  • Красноглазевский пр-д, 4, 6, 8,
  • Мясново: ул. В. Выселковая, 28-66 (чётн.), 28-а, 25-67 (нечётн.),
  • ул. Чмутова, 58-а, 84, 88,
  • ул. Н. Выселковая, 28-42 (чётн.), 2-а, 2-б, 31-43 (нечётн.),
  • 4-й Клинской пр-д, 1-12, 8-а,
  • 3-й Клинской пр-д, 5, 9.
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