Какие дома Тулы будут обесточены 7 февраля

С 9.00 до 16.00 они пройдут по следующим адресам:

ул. Галкина, 7, 3, 3-д, 3-б,

ул. Луначарского, 1,

ул. Октябрьская, 56-68 (чётн.), 64-а,

ул. Токарева, 1-30, 38,

ул. Парижской Коммуны, 4-62 (чётн.), 30-а, 1-61 (нечётн.),

ул. Грибоедова, 31-62,

ул. Бабарыкина, 1-15 (нечётн.), 2-12 (чётн.),

ул. Писемского, 14,

ул. Красина, 55, 4-26 (чётн.), 3-23 (нечётн.),

ул. Нормандии Неман, 2-19,

ул. Галкина, 237,

ул. Академика Павлова, 105-111 (нечётн.),

ул. Котовского, 24-38 (чётн.), 23-35 (нечётн.),

пос. Октябрьский: 13-й пр-д, 1-а, 1-б, 1-в,

27-й пр-д, 1-26,

28-й пр-д, 1-17 (нечётн.), 2-24 (чётн.),

12-й пр-д, 10-44, 20-а-46-а,

ул. Речная, 12-70 (чётн.), 11-67 (нечётн.),

ул. Карпова, 18-26 (чётн.), 21-31 (нечётн.),

6-й пр-д, 17-40,

3-й Речной пр-д, 1-11,

4-й Речной пр-д, 1-10,

11-й пр-д, 24-40 (чётн.), 21-37 (нечётн.),

8-й пр-д, 17-27 (нечётн.), 18-32 (чётн.), 19-а, 19-б, 21-а,

9-й пр-д, 2-32 (чётн.), 1-39 (нечётн.), 12-а, 12-б,

10-й пр-д, 22-38 (чётн.), 23-39 (нечётн.),

1-й пр-д, 8-а, 13,

ул. Кобзева, 1-21 (нечётн.), 4-18 (чётн.), 17-а,

ул. Судейского, 17-а,

ул. Верещагина, 26-54 (чётн.), 23-53 (нечётн.), 24-а, 39-а,

ул. Щепкина, 25-53 (нечётн.),

п. Л. Толстого: ул. Чкалова, 1-20,

пр-д, Центральный, 1-31 (нечётн.), 2-18 (чётн.),

Парковый пр-д, 1-15,

Красноглазевский пр-д, 4, 6, 8,

Мясново: ул. В. Выселковая, 28-66 (чётн.), 28-а, 25-67 (нечётн.),

ул. Чмутова, 58-а, 84, 88,

ул. Н. Выселковая, 28-42 (чётн.), 2-а, 2-б, 31-43 (нечётн.),

4-й Клинской пр-д, 1-12, 8-а,

3-й Клинской пр-д, 5, 9.