«Академия Михайлова» обыграла мытищинский «Атлант»

Фото: пресс-служба МХК "Академия Михайлова"

Счет в матче на первой минуте открыл Глеб Петров. Счет 1:0 в пользу туляков держался до середины второго периода. Сначала «Атлант» сравнял, но затем Никита Савельев за семь минут забросил дважды.

В третьем периоде Кирилл Пукело и Вадим Сивчук увеличили преимущество «Академии». Мытищинцы смогли забросить лишь раз. Итоговый счет – 5:2 в пользу туляков.

Следующие матчи «Академия Михайлова» проведёт 8 и 9 февраля в Москве против «Красной Армии».