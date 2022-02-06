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«Академия Михайлова» обыграла мытищинский «Атлант»
Фото: пресс-служба МХК "Академия Михайлова"

«Академия Михайлова» обыграла мытищинский «Атлант»

Матч состоялся на домашней площадке «Атланта».

Счет в матче на первой минуте открыл Глеб Петров. Счет 1:0 в пользу туляков держался до середины второго периода. Сначала «Атлант» сравнял, но затем Никита Савельев за семь минут забросил дважды.

В третьем периоде Кирилл Пукело и Вадим Сивчук увеличили преимущество «Академии». Мытищинцы смогли забросить лишь раз. Итоговый счет – 5:2 в пользу туляков.

Следующие матчи «Академия Михайлова» проведёт 8 и 9 февраля в Москве против «Красной Армии».

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вчера, в 22:28 0
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