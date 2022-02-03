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Куда тулякам жаловаться на незаконные действия судебных приставов
Фото: u.9111s.ru

Куда тулякам жаловаться на незаконные действия судебных приставов

В региональном Управлении ведомства работает «телефон доверия».

В УФССП России по Тульской области круглосуточно работает «телефон доверия». Позвонив по номеру: 55-98-04, граждане и представители различных организаций, стороны исполнительного производства и посетители отделений судебных приставов могут сообщить сведения о нарушении их законных прав.

Кроме того, на интернет-сайте УФССП России по Тульской области работает сервис по борьбе с коррупцией. Он поможет узнать, как не стать жертвой коррупционера и самим не преступить закон. Специальная памятка расскажет, как себя вести и куда обратиться, чтобы пресечь коррупционные проявления.

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вчера, в 22:42 −1
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