Куда тулякам жаловаться на незаконные действия судебных приставов

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В УФССП России по Тульской области круглосуточно работает «телефон доверия». Позвонив по номеру: 55-98-04, граждане и представители различных организаций, стороны исполнительного производства и посетители отделений судебных приставов могут сообщить сведения о нарушении их законных прав.

Кроме того, на интернет-сайте УФССП России по Тульской области работает сервис по борьбе с коррупцией. Он поможет узнать, как не стать жертвой коррупционера и самим не преступить закон. Специальная памятка расскажет, как себя вести и куда обратиться, чтобы пресечь коррупционные проявления.