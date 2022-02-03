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Какие дома Тулы будут обесточены 4 февраля

Какие дома Тулы будут обесточены 4 февраля

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.

С 9.00 до 16.00 работы пройдут по следующим адресам:

  • ул. Лейтейзена, 8, 12,
  • ул. Братьев Жабровых, 8,
  • 1-й Лихвинский пр-д,  8-48 (чётн.), 3-33 (нечётн.), 8-а, 14-а,
  • ул. Песчаная, 23-47 (нечётн.), 22-40 (чётн.),
  • ул. 3-я Песчаная, 21-35 (нечётн.),
  • 3-й Песчаный пр-д, 3-21 (нечётн.), 4-24 (чётн.),
  • 4-й Песчаный пр-д, 3-25 (нечётн.), 4-28 (чётн.),
  • 5-й Песчаный пр-д, 3-21 (нечётн.), 4-24 (чётн.).

 

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:47 +1
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