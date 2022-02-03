Какие дома Тулы будут обесточены 4 февраля
«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.
С 9.00 до 16.00 работы пройдут по следующим адресам:
- ул. Лейтейзена, 8, 12,
- ул. Братьев Жабровых, 8,
- 1-й Лихвинский пр-д, 8-48 (чётн.), 3-33 (нечётн.), 8-а, 14-а,
- ул. Песчаная, 23-47 (нечётн.), 22-40 (чётн.),
- ул. 3-я Песчаная, 21-35 (нечётн.),
- 3-й Песчаный пр-д, 3-21 (нечётн.), 4-24 (чётн.),
- 4-й Песчаный пр-д, 3-25 (нечётн.), 4-28 (чётн.),
- 5-й Песчаный пр-д, 3-21 (нечётн.), 4-24 (чётн.).
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