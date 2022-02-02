Туляки жалуются на снежные «шапки» на остановочных павильонах

Крыши остановок переполнены снегом. Коммунальщики не спешат его убирать.

Туляки жалуются на снежные кучи, которые покрыли остановочные павильоны в городе.

- Как бы не завалилось это всё добро кому-то на голову, — опасаются жители.

Это остановка на ул. Металлургов:



Фото сделано утром 2 февраля.

А это на ул. Токарева:

Фото сделано утром 2 февраля.

- По снежным слоям можно определить, сколько снегопадов приняла на себя остановка, — шутят туляки.

Напомним, в конце января в Мясново на ул. Воздухофлотской на трамвайной остановке разрушился остановочный павильон. Туляки предположили, что конструкция могла не выдержать тяжести снега, скопившегося на крыше. Позднее руководитель Управления транспорта и дорожного хозяйства Тулы Дмитрий Ярцев заявил, что остановку сломали пьяные подростки.

Друзья, где еще в Туле и области остановочные павильоны с кучей снега на крыше? Делитесь фотографиями в комментариях!