Туляки жалуются на снежные «шапки» на остановочных павильонах
Крыши остановок переполнены снегом. Коммунальщики не спешат его убирать.
Туляки жалуются на снежные кучи, которые покрыли остановочные павильоны в городе.
- Как бы не завалилось это всё добро кому-то на голову, — опасаются жители.
Это остановка на ул. Металлургов:
Фото сделано утром 2 февраля.
А это на ул. Токарева:
Фото сделано утром 2 февраля.
- По снежным слоям можно определить, сколько снегопадов приняла на себя остановка, — шутят туляки.
Напомним, в конце января в Мясново на ул. Воздухофлотской на трамвайной остановке разрушился остановочный павильон. Туляки предположили, что конструкция могла не выдержать тяжести снега, скопившегося на крыше. Позднее руководитель Управления транспорта и дорожного хозяйства Тулы Дмитрий Ярцев заявил, что остановку сломали пьяные подростки.
Друзья, где еще в Туле и области остановочные павильоны с кучей снега на крыше? Делитесь фотографиями в комментариях!