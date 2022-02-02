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Туляки жалуются на снежные «шапки» на остановочных павильонах

Туляки жалуются на снежные «шапки» на остановочных павильонах

Крыши остановок переполнены снегом. Коммунальщики не спешат его убирать.

Туляки жалуются на снежные кучи, которые покрыли остановочные павильоны в городе.

- Как бы не завалилось это всё добро кому-то на голову, — опасаются жители.

Это остановка на ул. Металлургов:


Фото сделано утром 2 февраля.

А это на ул. Токарева:

Фото сделано утром 2 февраля.

- По снежным слоям можно определить, сколько снегопадов приняла на себя остановка, — шутят туляки.

Напомним, в конце января в Мясново на ул. Воздухофлотской на трамвайной остановке разрушился остановочный павильон. Туляки предположили, что конструкция могла не выдержать тяжести снега, скопившегося на крыше. Позднее руководитель Управления транспорта и дорожного хозяйства Тулы Дмитрий Ярцев заявил, что остановку сломали пьяные подростки.

 

Друзья, где еще в Туле и области остановочные павильоны с кучей снега на крыше? Делитесь фотографиями в комментариях!

Кристина Вернигорина
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 16:30 +1
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