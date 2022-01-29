новости
новости
Регистрация
Остановку в тульском Мясново сломали пьяные подростки: процесс они снимали на видео

Остановку в тульском Мясново сломали пьяные подростки: процесс они снимали на видео

Об этом Myslo рассказал руководитель Управления транспорта и дорожного хозяйства Тулы Дмитрий Ярцев.

Накануне в соцсетях появилось сообщение о рухнувшем на улице Воздухофлотской остановочном павильоне
 
Уже сегодня, 29 января, разрушенную трамвайную остановку демонтировали, чтобы впоследствии заменить ее.
 
 
Местные жители рассказали, что вечером трое пьяных парней специально раскачивали остановку, пока не уронили ее. Весь процесс они снимали на видео и веселились. Как ломали остановку, видели жители соседних домов.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Юлия Королева
сегодня, в 12:20 +2
Другие статьи по темам
Событие
остановкасломали
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Во! Стоят два красавца!»: тулячка сняла на видео парковку возле поликлиники
«Во! Стоят два красавца!»: тулячка сняла на видео парковку возле поликлиники
Статистика по коронавирусу на 29 января: 890 заражений за сутки в Тульской области
Статистика по коронавирусу на 29 января: 890 заражений за сутки в Тульской области
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.