Остановку в тульском Мясново сломали пьяные подростки: процесс они снимали на видео

Об этом Myslo рассказал руководитель Управления транспорта и дорожного хозяйства Тулы Дмитрий Ярцев.

Накануне в соцсетях появилось сообщение о рухнувшем на улице Воздухофлотской остановочном павильоне

Уже сегодня, 29 января, разрушенную трамвайную остановку демонтировали, чтобы впоследствии заменить ее.

Местные жители рассказали, что вечером трое пьяных парней специально раскачивали остановку, пока не уронили ее. Весь процесс они снимали на видео и веселились. Как ломали остановку, видели жители соседних домов.