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В Туле расчищают от снега остановочные павильоны
Фото: пресс-служба администрации Тулы.

В Туле расчищают от снега остановочные павильоны

Работы проводят сотрудники «Тулгорэлектротранса» и городского «Центра дорожно-транспортной деятельности».

Администрация Тулы отреагировала на сообщения жителей об огромных снежных шапках на городских остановках. Павильон на остановке «Быткомбинат» уже очищен от снега, на ул. Токарева работы будут проведены 3 февраля.

Работы по очистке остановочных павильонов проводят две специализированные бригады, состоящие из сотрудников «Тулгорэлектротранса» и «Центра дорожно-транспортной деятельности г. Тулы». Они уже расчистили более 600 остановочных павильонов.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:53 +2
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