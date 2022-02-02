В Туле расчищают от снега остановочные павильоны

Фото: пресс-служба администрации Тулы.

Администрация Тулы отреагировала на сообщения жителей об огромных снежных шапках на городских остановках. Павильон на остановке «Быткомбинат» уже очищен от снега, на ул. Токарева работы будут проведены 3 февраля.

Работы по очистке остановочных павильонов проводят две специализированные бригады, состоящие из сотрудников «Тулгорэлектротранса» и «Центра дорожно-транспортной деятельности г. Тулы». Они уже расчистили более 600 остановочных павильонов.