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В Туле открылся филиал детской хоккейной школы «Академии Михайлова»
Фото: пресс-служба МХК "Академия Михайлова"

В Туле открылся филиал детской хоккейной школы «Академии Михайлова»

Самые талантливые воспитанники смогут выступить в Молодежной хоккейной лиге.

В понедельник юные хоккеисты «Академии Михайлова» впервые вышли на лед новой арены, чтобы показать, что они умеют.

— В наших планах — развитие детей в системе «Академии Михайлова», — рассказал директор ДЮСШ «Академии Михайлова» Ирек Галявиев. — Набор детей планируем с 2018 года рождения и старше, делаем акцент на ребят маленьких возрастов. В этом возрасте главное, чтобы дети влюбились в хоккей.

Детская школа «Академии Михайлова» уже известна своей подготовкой на всю страну, а самые первые ее воспитанники уже привлекаются к выступлению в команде Молодежной хоккейной лиги.

Филиал детской школы в Туле базируется на новой современной ледовой арене «Life Time» на ул. Токарева. Пока планируется, что тульский филиал будет работать с самыми юными ребятами 2015-2018 годов рождения. Занятия и экипировка — бесплатны.

Все подробности можно узнать по телефонам: 8(999)781-44-87, Владислав Олегович и 8(917)983-53-35, Виктор Павлович.

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Автор: Леонид Почекин
вчера, в 22:41 0
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