В Туле открылся филиал детской хоккейной школы «Академии Михайлова»
Самые талантливые воспитанники смогут выступить в Молодежной хоккейной лиге.
В понедельник юные хоккеисты «Академии Михайлова» впервые вышли на лед новой арены, чтобы показать, что они умеют.
— В наших планах — развитие детей в системе «Академии Михайлова», — рассказал директор ДЮСШ «Академии Михайлова» Ирек Галявиев. — Набор детей планируем с 2018 года рождения и старше, делаем акцент на ребят маленьких возрастов. В этом возрасте главное, чтобы дети влюбились в хоккей.
Детская школа «Академии Михайлова» уже известна своей подготовкой на всю страну, а самые первые ее воспитанники уже привлекаются к выступлению в команде Молодежной хоккейной лиги.
Филиал детской школы в Туле базируется на новой современной ледовой арене «Life Time» на ул. Токарева. Пока планируется, что тульский филиал будет работать с самыми юными ребятами 2015-2018 годов рождения. Занятия и экипировка — бесплатны.
Все подробности можно узнать по телефонам: 8(999)781-44-87, Владислав Олегович и 8(917)983-53-35, Виктор Павлович.