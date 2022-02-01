В Туле открылся филиал детской хоккейной школы «Академии Михайлова»

Фото: пресс-служба МХК "Академия Михайлова"

В понедельник юные хоккеисты «Академии Михайлова» впервые вышли на лед новой арены, чтобы показать, что они умеют.

— В наших планах — развитие детей в системе «Академии Михайлова», — рассказал директор ДЮСШ «Академии Михайлова» Ирек Галявиев. — Набор детей планируем с 2018 года рождения и старше, делаем акцент на ребят маленьких возрастов. В этом возрасте главное, чтобы дети влюбились в хоккей.

Детская школа «Академии Михайлова» уже известна своей подготовкой на всю страну, а самые первые ее воспитанники уже привлекаются к выступлению в команде Молодежной хоккейной лиги.

Филиал детской школы в Туле базируется на новой современной ледовой арене «Life Time» на ул. Токарева. Пока планируется, что тульский филиал будет работать с самыми юными ребятами 2015-2018 годов рождения. Занятия и экипировка — бесплатны.