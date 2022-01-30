Фото из архива Myslo.
«Отвечают врачи»: главный эпидемиолог расскажет тулякам о новых штаммах коронавируса
Какие штаммы циркулируют в Тульской области, в чем отличие «дельты» от «омикрона» и многое другое.
2 февраля в 12.00 в официальной группе минздрава Тульской области в социальной сети «ВКонтакте» пройдет очередной эфир из цикла «Отвечают врачи». На вопросы жителей о новых штаммах COVID-19 ответит Ольга Юдакова, главный внештатный эпидемиолог министерства здравоохранения Тульской области.
Свои вопросы жители могут задать в личных сообщениях группы https://vk.com/minzdrav71 или в комментариях во время прямой трансляции.
Прямые эфиры минздрава проходят при поддержке Центра управления регионом.
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