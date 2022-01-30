новости
новости
Регистрация
«Отвечают врачи»: главный эпидемиолог расскажет тулякам о новых штаммах коронавируса
Фото из архива Myslo.

«Отвечают врачи»: главный эпидемиолог расскажет тулякам о новых штаммах коронавируса

Какие штаммы циркулируют в Тульской области, в чем отличие «дельты» от «омикрона» и многое другое.

2 февраля в 12.00 в официальной группе минздрава Тульской области в социальной сети «ВКонтакте» пройдет очередной эфир из цикла «Отвечают врачи». На вопросы жителей о новых штаммах COVID-19 ответит Ольга Юдакова, главный внештатный эпидемиолог министерства здравоохранения Тульской области.
 
Свои вопросы жители могут задать в личных сообщениях группы https://vk.com/minzdrav71 или в комментариях во время прямой трансляции.
 

Прямые эфиры минздрава проходят при поддержке Центра управления регионом.

Сюжет: Коронавирус
В Тульской области суточное число заболевших ковидом перевалило за тысячу
Жизнь Тулы и области
В Тульской области суточное число заболевших ковидом перевалило за тысячу
сегодня, в 11:47, 45 3048 1
Статистика по коронавирусу на 29 января: 890 заражений за сутки в Тульской области
Жизнь Тулы и области
Статистика по коронавирусу на 29 января: 890 заражений за сутки в Тульской области
вчера, в 11:30, 181 6798 -8
Cколько туляков получили положительные тесты в пунктах экспресс-тестирования на ковид
Жизнь Тулы и области
Cколько туляков получили положительные тесты в пунктах экспресс-тестирования на ковид
28 января, в 16:46, 89 4828 0
В Туле и области начали прививать детей от ковида
Жизнь Тулы и области
В Туле и области начали прививать детей от ковида
28 января, в 15:25, 186 8725 -26
Все новости сюжета
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
сегодня, в 09:56 −4
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
коронавирусотвечают врачи

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В центре Тулы столкнулись Mitsubishi и Kia
В центре Тулы столкнулись Mitsubishi и Kia
Погода в Туле 30 января: оттепель с небольшим снегом
Погода в Туле 30 января: оттепель с небольшим снегом
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.