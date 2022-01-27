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В Узловой кондитерскую фабрику оштрафовали за ввоз белорусской муки
Изображение congerdesign с сайта Pixabay

В Узловой кондитерскую фабрику оштрафовали за ввоз белорусской муки

Предприятие не уведомило сотрудников Россельхознадзора о прибытии подкарантинной продукции.

Специалисты Управления Россельхознадзора по городу Москве, Московской и Тульской областям установили факт нарушения ООО «Эль-Про» порядка ввоза подкарантинной продукции. Организация находится в Узловой и занимается изготовлением кондитерских изделий.

Представители компании не сообщили сотрудникам ведомства о ввозе 22 тонн ржаной муки из Беларуси. Продукция не прошла карантинный фитосанитарный контроль, что является нарушением Закона «О карантине растений». Организацию оштрафовали на 5000 рублей.

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Место
Тульская областьУзловая

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