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В Заречье планируют организовать Аллею славы
Фото: пресс-служба Тульской городской Думы

В Заречье планируют организовать Аллею славы

Она будет располагаться на территории Центра образования № 2.

Активисты Зареченского района обсудили эскизы Аллеи славы, которая будет располагаться на территории Центра образования № 2 имени Героя Советского Союза О. П. Матвеева. Проекты презентовала архитектор Татьяна Крюкова.

Два варианта будущего мемориала будут вынесены на общественное обсуждение. Реализация проекта начнётся после того, как его одобрят жители. По предложению депутата городской Думы Алексея Ионова вокруг мемориального комплекса будут высажены туи и оборудовано освещение.

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сегодня, в 08:18 −1
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