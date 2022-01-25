Смертельное отравление трех человек угарным газом в Болохово: осуждена бывшая сотрудница УК

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Она признана виновной в том, что своевременно не проверила состояние дымоходов и вентканалов.

Киреевская межрайонная прокуратура Тульской области поддержала государственное обвинение по уголовному делу 52-летней местной жительницы. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ.

Женщина работала техником по эксплуатации дымовых и вентиляционных каналов в ООО « УК «Единый Город». Она не провела в установленном законом порядке осмотры дымовых и вентиляционных каналов в квартире № 6 дома № 9 по улице Советской в Болохово, а значит не выявила своевременно их повреждения. При этом с целью сокрытия своего бездействия сотрудница управляющей компании составляла ложные акты о проверках.

В результате использования неисправного газового оборудования в ночь с 16 на 17 марта 2021 года в квартире произошло превышение предельно допустимой концентрации угарного газа, что привело к смертельному отравлению семьи из трех человек его парами.

Напомним, 17 марта в одной из квартир дома № 9 по улице Советской были обнаружены тела 64-летней пенсионерки, ее дочери и зятя, сообщала пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.

Подсудимая вину в совершении инкриминируемого деяния признала частично.

Суд приговорил женщину к 2 годам исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением многоквартирным домом, на срок 2 года. Приговор в законную силу не вступил.