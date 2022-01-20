Дмитрий Миляев проинспектировал уборку снега на улицах Тулы

Снежный покров в Туле по данным МЧС достиг 57 см. Это больше 180% от нормы. Поэтому у коммунальщиков работы хватает. Уборочная техника работает круглосуточно.

Уборку улиц лично проинспектировал глава администрации Тулы Дмитрий Миляев вместе с начальником управления по благоустройству администрации города Александром Корнеичевым. Первой точкой стала улица Оборонная.

Александр Корнеичев:

– Администрация Тулы бросила все ресурсы на уборку снега. Сейчас в сутки в уборке задействовано 246 единиц техники, из них 120 – техника АО «Спецавтохозяйство», 80 – наемная и привлеченная техника, и 49 единиц МКУ «Сервисный центр г. Тулы». Около 300 рабочих задействовано в уборке, работы ведутся круглосуточно.

Снегопад пока прекратился, поэтому все силы брошены на вывоз снега со второстепенных и главных улиц города. Сегодня мы запланировали уборку зауженных улиц: ул. Николая Руднева и ул. 9 Мая. Мы расклеили там объявления с просьбой убрать припаркованные автомобили. Надеемся жители отнесутся к этому с пониманием.

Дмитрий Миляев:

– Для привлечения техники мы выделяли средства из резервного фонда главы администрации г. Тулы, также по поручения губернатора выделялись дополнительные средства из регионального резервного фонда. Насколько этой техники достаточно, и как она используется?

Александр Корнеичев:

– Эта техника используется преимущественно для того, чтобы очистить участки, на которые поступили жалобы от жителей. Также техника помогает убирать магистральные улицы, парковочные карманы, улицы в частном секторе.

Дмитрий Миляев:

— Сейчас основные магистральные улицы в нормальном состоянии, мы уделяем этому внимание. Но большинство обращений касается именно второстепенных улиц. Их расчистке нужно уделять больше внимания, это важно. Прогноз погоды пока неутешительный, поэтому расслабляться не стоит.

Как чистят тротуары?

К слову, улица Оборонная почищена. Но стоит свернуть на ул. Льва Толстого и можно увидеть другую картину. Тротуары здесь прочищены не везде.

Дмитрий Миляев заглянул и сюда:

— Если пойдет снег, здесь будет не пройти. Я понимаю, что нагрузка очень большая, но тротуары нужно чистить. Пусть не до идеального состояния, но хотя бы так, чтобы человек мог комфортно пройти.

Если говорить объективно, таких мер по уборке снега в Туле никогда не предпринимали. Раньше техники было около 160 единиц. Мы вывозим до восьми тысяч кубов снега сейчас за сутки. Работают девять бригад, в основном это происходит ночью, чтобы не создавать помех для движения автомобилей. С улиц Тулы на снежный полигон с начала зимы вывезли порядка 135 тысяч кубометров снега, это много, учитывая, что одна машина вмещает порядка 17-20 куб. метров

Как убирают сосульки?

Сосульки и наледь вызывают много беспокойства у жителей. Администрация города Тулы предприняла все усилия, чтобы заставить своевременно избавляться от сосулек объекты бизнеса, и теперь основная проблема кроется во дворах многоквартирных домов. Всего МКД в Туле более трех тысяч, и далеко не все справляются с уборкой наледи.

По поручению главы администрации в городе созданы дополнительные бригады, которые с использованием автовышек оперативно ликвидируют сосульки и наледь с кровель зданий образовательных учреждений, административных зданий и при необходимости с МКД.

– Работы должны выполняться с соблюдением всех мер предосторожности. Если управляющие компании не справляются, мы должны помочь с техникой, – сказал Дмитрий Миляев.

Ежедневные рейды во дворах Тулы

После инспекции уборки на дорогах глава городской администрации осмотрел тульские дворы, в том числе двор дома №105а по ул. Староникитской. Здесь с уборкой все плохо: на дороге каша из снега и песка.

Василий Ростовцев, начальник управления по административно-техническому надзору:

– Инспекторы УАТН выходят во дворы ежедневно. Так, с начала года проверили 3700 придомовых территорий, при этом было выявлено около 900 нарушений. По всем случаям УК выданы предписания. Часть нарушений устранена. При этом было отмечено, что больше всего нареканий поступает в адрес УК «РЭМС» и «КИТ».

Дмитрий Миляев напомним, что в работе главным приоритетом должно быть поддержание чистоты, а не выписывание штрафов:

- Работу по контролю уборки во дворах нужно продолжать. Но наша основная задача не штрафовать УК, а навести порядок на придомовых территориях. Не только языком протоколов с управляющими компаниями разговаривать, но и лично работать с руководителями УК. Если у коммунальщиков есть проблемы, то нужно содействовать в их разрешении, в том числе с поиском техники.

Также глава администрации призвал не дожидаться официальных обращений от жителей, а реагировать на все сообщения, в том числе в социальных сетях.