Правила уборки: как должны расчищать тульские дворы и дороги

С последствиями снегопада еще до конца не справились, а в ближайшие дни прогнозируется новый и не менее сильный.

За первые девять дней января в течение новогодних праздников поступило и было отработано около 400 обращений граждан, сотрудники управления по административно-техническому надзору Тулы проинспектировали свыше 1000 территорий, по итогам рейдов составлено 25 материалов за нарушение требований Правил благоустройства.

В соответствии со статьей 8−11.2 Закона Тульской области от 09.06.2003 № 388-ЗТО «Об административных правонарушениях в Тульской области» юридическим лицам положен штраф в 200 000 — 450 000 рублей за ненадлежащую уборку.

Критерии уборки после снегопада городских территорий закреплены в Правилах благоустройства Тулы.

Общие правила

Уборку снега начинают с тротуаров, опасных спусков, магистральных улиц, по которым ходит общественный транспорт, а также остановок и пешеходных переходов. Также в первую очередь освобождают от снега маршруты движения школьных автобусов, подходы к больницам, школам и детским садам.

Как видно по фото, далеко не всегда. Правила благоустройства соблюдаются в реальности. По состоянию на вечер 12 января подъезд к поликлинике на ул. Матросова едва ли видел уборочную технику. Ни сама дорога, ни парковочные карманы не расчищены от снега.

Дороги и тротуары

Всего этапов уборки улиц после снегопада шесть.

1. Обработка проезжей части дорог, тротуаров противогололедными материалами.

С началом снегопада в первую очередь реагентами посыпают наиболее опасные места, где чаще возникает необходимость торможения или создается опасность заноса транспортных средств. Затем посыпают остальную территорию.

Дороги с интенсивностью движения транспорта менее 100 автомобилей в час противогололедными материалами не обрабатывают.

Время, необходимое на сплошную обработку противогололедными реагентами всей территории, обслуживаемой спецпредприятием, не должно превышать 6 часов с момента начала снегопада.

Время, необходимое на подметание всех улиц и проездов, обслуживаемых одним спецпредприятием, не должно превышать 5 часов (один цикл механизированного подметания).

Проезжая часть и тротуары мостов и путепроводов посыпаются только песком. В исключительных случаях разрешается применение технической соли на дорогах и тротуарах с интенсивным движением транспорта и пешеходов.

С началом снегопада необходимо обработать тротуары реагентами, а после его окончания коммунальщики должны приступить к уборке. Если снегопад длительный и сильный, то обработку противогололедными материалами необходимо повторять минимум каждые 5 см выпавшего снега.

По окончании снегопада время, отводимое на расчистку пешеходной дороги — не более 2 часов.

Аналогичные сроки и для остановок и других территорий, прилегающих к зданиям, сооружениям, в том числе объектам торговли и сферы услуг.

Улица Первомайская — по такой приятно прогуляться.

Тротуары и лестничные сходы мостовых сооружений и подземных переходов должны быть очищены на всю ширину до покрытия от свежевыпавшего или уплотненного снега и снежно-ледяных образований.

Ступеньки на ул. Металлургов практически стали крутой горкой, ведущей прямо к проезжей части.

После уборки покрытие пешеходных зон должно быть полностью очищено от снега и льда. Сбор случайного мусора и освобождение урн осуществляется два раза в день, включая выходные и праздничные дни.

2. Укладка выпавшего снега в валы и кучи и подметание снега.

Разрешена на всех улицах, площадях, набережных, бульварах и скверах с последующим вывозом в течение 2 дней.

Крышки люков подземных коммуникаций должны полностью очищаться от снега, льда.

Улицы и проезды с односторонним движением, в том числе магистрали с разделительной полосой в виде скверов, газонов и бетонных блоков, должны быть в течение всего зимнего периода постоянно очищены от снега и наледи до бордюрного камня.

Ул. Вересаева. Межквартальные проезды расчищаются в Туле в числе самых последних. Однако и там, где живут руководители города или области, по традиции, дороги почищены. А вот на прилегающих к ним дорогах (на фото ниже) если и появится уборочная техника, то будет это гораздо позже.

3. Выполнение разрывов в валах снега на перекрестках, пешеходных переходах, у остановок, подъездов к административным и общественным зданиям, выездов из дворов и т. п.

В валах снега на остановках пассажирского транспорта и в местах наземных пешеходных переходов должны быть сделаны разрывы:

на остановках общественного транспорта — до 40 м;

на переходах, имеющих разметку, — на ширину разметки, не имеющих разметки, — не менее 5 м.

Те, кто убирали улицу Металлургов, не в курсе нормативов. К такому пешеходному переходу мамочка с коляской или человек с ограниченными возможностями здоровья вряд ли проберется.

Запрещается складировать снег:

- на пересечениях дорог, улиц и проездов в одном уровне и вблизи железнодорожных переездов;

- в 5 м и менее от пешеходного перехода;

- ближе 20 м от остановки;

- на участках дорог, оборудованных транспортными ограждениями или повышенным бордюром;

- на тротуарах.

Запрещается:

- выдвигать или перемещать на проезжую часть магистралей, улиц и проездов снег, счищаемый с внутриквартальных проездов, дворов и других прилегающих территорий, автомобильных парковок, стоянок;

- применять пищевую, техническую и другие соли и жидкий хлористый кальций в качестве противогололедного реагента на искусственных сооружениях, тротуарах, остановках городского пассажирского транспорта, в парках, скверах, дворах и прочих пешеходных и озелененных зонах;

- переброска и перемещение загрязненного и засоленного снега, а также скола льда на газоны, цветники, кустарники и другие зеленые насаждения;

- вывоз и сброс снежно-ледяных образований и снега в бассейны рек и другие непредусмотренные для этого места.

4. Вывоз снега.

Уборка и вывоз снега с проезжей части производится в течение 2 дней.

5. Зачистка прибордюрной части дороги после вывоза снега;

6. Скалывание и вывоз льда и уплотненного снега.

Дом и двор

Тротуары, дворовые территории и проезды должны быть очищены собственниками или управляющими компаниями до асфальта. Высота снежного покрова и колейности не должна превышать 5 см.

В первую очередь обрабатываются тротуары и переходы с уклонами и спусками, а также участки с интенсивным пешеходным движением.

Придомовые территории и крыши многоквартирных домов должны быть очищены от снега и наледи в течение 2 часов после окончания снегопада.

На период времени с момента обнаружения сосулек на крыше и до их удаления необходимо принять меры, обеспечивающие безопасность людей — оградить зону возможного падения сосулек.

Снег, счищаемый с придомовых территорий и внутриквартальных проездов, не должен преграждать проезд автотранспорт (в том числе машины скорой помощи, пожарные машины и т. п. ) и движение пешеходов. Уборка сколотого льда должна производиться немедленно сразу после окончания работ.

Запрещается наличие снежно-ледяных накатов на ступенях при входе в подъезд, крыльце, тротуарах, проезжих частях дворовых территорий и проездов к ним.

Если временное складирование снега производится во дворе, то необходимо предусматривать отвод талых вод. При этом повреждение зеленых насаждений при складировании снега недопустимо.

Детские площадки, кстати, тоже должны убирать от снега УК и (или) жители.

По вопросам качества уборки дворов жители могут обратиться в управление по административно-техническому надзору администрации города Тулы по телефону: 56−01−28.

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