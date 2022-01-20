ГИБДД предупреждает туляков об ухудшении погоды вечером 20 января

Региональная Госавтоинспекция сообщает об изменении погодных условий. С 21.00 сегодняшнего вечера до 21.00 пятницы, 21 января, на территории Тульской области прогнозируются снег и местами гололедица. Ветер может усилиться до 12 метров в секунду.

ГИБДД напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения ПДД. Водителям следует придерживаться безопасной скорости, соблюдать дистанцию и избегать резких маневров. Пешеходам следует переходить дорогу только в разрешенных местах и уделить внимание использованию светоотражающих элементов.

Экипажи ДПС ГИБДД Тульской области, находящиеся на маршруте патрулирования готовы в любой момент оказать помощь участникам дорожного движения, попавшим в аварийную ситуацию. Вы можете обращаться по телефонам: