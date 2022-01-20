новости
новости
Регистрация
ГИБДД предупреждает туляков об ухудшении погоды вечером 20 января

ГИБДД предупреждает туляков об ухудшении погоды вечером 20 января

Ожидаются снег, гололед и усиление ветра.

Региональная Госавтоинспекция сообщает об изменении погодных условий. С 21.00 сегодняшнего вечера до 21.00 пятницы, 21 января, на территории Тульской области прогнозируются снег и местами гололедица. Ветер может усилиться до 12 метров в секунду.
 
ГИБДД напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения ПДД. Водителям следует придерживаться безопасной скорости, соблюдать дистанцию и избегать резких маневров. Пешеходам следует переходить дорогу только в разрешенных местах и уделить внимание использованию светоотражающих элементов.
 
 

Экипажи ДПС ГИБДД Тульской области, находящиеся на маршруте патрулирования готовы в любой момент оказать помощь участникам дорожного движения, попавшим в аварийную ситуацию. Вы можете обращаться по телефонам:

 
  • Телефоны дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по г. Туле: 32−95−07 или 32−95−54.
  • Телефоны дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32−32−53 или 32−32−54.
  • Телефон горячей линии «Нетрезвый водитель»: 32−38−38.
  • Для связи через мобильное приложение (WhatsApp, Viber): +7−999−374−36−13.
  • Телефон WhatsApp «Сообщи о гололеде»: +7−999−374−05−98.
Сергей Стариков
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон корреспондента рубрики «Дежурная часть» Сергея Старикова +79622720202. Звоните в рабочее время, или пишите на WhatsApp (круглосуточно). Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 16:13 +2
Другие статьи по темам
Событие
метеопредупреждениеухудшение погодных условий
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Нацпроект «Производительность труда»: тульская фармкомпания повысила показатели производства
Нацпроект «Производительность труда»: тульская фармкомпания повысила показатели производства
Туляк лишился свободы за хранение запрещенных веществ
Туляк лишился свободы за хранение запрещенных веществ
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.