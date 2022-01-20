ГИБДД предупреждает туляков об ухудшении погоды вечером 20 января
Ожидаются снег, гололед и усиление ветра.
Региональная Госавтоинспекция сообщает об изменении погодных условий. С 21.00 сегодняшнего вечера до 21.00 пятницы, 21 января, на территории Тульской области прогнозируются снег и местами гололедица. Ветер может усилиться до 12 метров в секунду.
ГИБДД напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения ПДД. Водителям следует придерживаться безопасной скорости, соблюдать дистанцию и избегать резких маневров. Пешеходам следует переходить дорогу только в разрешенных местах и уделить внимание использованию светоотражающих элементов.
Экипажи ДПС ГИБДД Тульской области, находящиеся на маршруте патрулирования готовы в любой момент оказать помощь участникам дорожного движения, попавшим в аварийную ситуацию. Вы можете обращаться по телефонам:
- Телефоны дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по г. Туле: 32−95−07 или 32−95−54.
- Телефоны дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32−32−53 или 32−32−54.
- Телефон горячей линии «Нетрезвый водитель»: 32−38−38.
- Для связи через мобильное приложение (WhatsApp, Viber): +7−999−374−36−13.
- Телефон WhatsApp «Сообщи о гололеде»: +7−999−374−05−98.
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