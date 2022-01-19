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Тульский Роспотребнадзор: волна коронавируса штамма «омикрон» продлится около 6 недель

Тульский Роспотребнадзор: волна коронавируса штамма «омикрон» продлится около 6 недель

Такой прогноз озвучил сегодня руководитель ведомства в ходе брифинга. Он подчеркнул, что лучшее средство профилактики – вакцинация и ревакцинация.

Александр Ломовцев, глава Управления Роспотребнадзора по Тульской области отметил, что в регионе наблюдается рост заболеваемости коронавирусом, прогнозируется широкое распространение штамма «омикрон». Необходимы превентивные меры.

Ключевым фактором сдерживания роста заболеваемости становится формирование коллективного иммунитета.

Главный санитарный врач по Тульской области принял постановление, которое четко определяет сроки повторной вакцинации — 6 месяцев со дня предыдущей вакцинации или даты заболевания коронавирусом.

С полным текстом документа можно ознакомиться на сайте ведомства 71.rospotrebnadzor.ru.

— Нам надо сейчас мобилизоваться и подготовиться к возможной волне «омикрона». Ориентировочно, она продлится 6 недель. Чем лучше мы мобилизуемся, тем легче она пройдет. Поэтому тем, кто прививался летом, надо сейчас сделать либо повторно полный курс вакцинации, либо привиться «Спутником Лайт», чтобы встретить «омикрон» с обновленными антителами. А у тех, кто не вакцинировался, еще есть время подготовиться к возможной новой волне коронавируса. Мы не знаем, с какими сопутствующим заболеваниями пройдет этот вид штамма, поэтому лучше подготовиться заранее, — отметил Александр Ломовцев.

 

Сюжет: Коронавирус
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