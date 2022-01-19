«Всех расселили, а меня нет»: в Тульской области мужчину «забыли» переселить из аварийного дома

Дом-коммуналка № 38 по ул. Красноармейской в Советске был построен в 1946 году и давно обветшал. В прошлом году было принято решение дом расселить.

У Алексея Путятинского в этом доме было в собственности три комнаты, и он, как и все его соседи, имел право на получение благоустроенного жилья. Но что-то пошло не так.

— Я знал о расселении, — рассказал Путятинский. — Мне даже риелтор от администрации показывала отдельную квартиру со словами: «Вот сейчас сделают там ремонт к Новому году, и получишь ключи. Согласен на этот вариант?» Я, конечно, согласился. Потом все затихло. Кстати, потом мне рассказывали, что квартира, которую мне показали, выставлена на продажу.

По словам Алексея, ключи от нового жилья его соседи получили 1 декабря. И стали собирать вещи. А он остался в доме, в котором в скором времени отключили коммуникации.

— Ключи всем давали 1 декабря. Мне никто даже не позвонил и не сказал. В основном, в нашем доме жили цыгане, и все они получили жилье, а я — нет. В администрации, куда я обратился с резонным вопросом, мне сказали: не переселили, потому что ты там фактически не живешь. Говорят, когда приходила комиссия, еще в марте, меня дома не было: уезжали с женой на работы в Ефремов. И все соседи знали, что мы работаем. Там были жильцы, которые не проживали в доме более 10 лет, сосед мой вообще все время живет в Питере, но все они получили ключи, всех администрация нашла. Кроме меня.

В промерзшем доме Путятинский и его жена прожили декабрь и новогодние праздники. И только когда в местной группе в «ВК» написали про них пост, и тему подхватили журналисты, к забытым жильцам приехали из администрации.

На днях дали ключи от «однушки» из маневренного фонда. К слову, эта квартира на ул. Парковой не сильно отличается от расселенного дома.

— Мы когда приехали, тут вообще не было никаких коммуникаций — все отрезано, — рассказала жена Путятинского Лариса. — Потом потихоньку подключили свет, отопление (еле-еле батареи греют), горячую воду. Газа и холодной воды до сих пор нет. Сколько мы тут пробудем, одному богу известно.

В администрации Щекинского района пояснили, почему так случилось:

— Расселение жителей дома № 38 на улице Красноармейской в городе Советске проходило путем приобретения жилых помещений за счет средств межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета Тульской области, — рассказал « Щекинскому вестнику » заместитель главы администрации по развитию инженерной инфраструктуры и жилищно-коммунальному хозяйству Владислав Галкин. — Фактическое проживание в данном доме являлось одним из условий предоставления жилого помещения согласно региональному законодательству. На момент проведения комиссионного обследования фактическое проживание Путятинского по данному адресу не подтвердилось, в связи с чем иное жилое помещение ему не предоставили.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ решение вопроса предоставления жилого помещения данному гражданину относится к компетенции администрации МО город Советск. В связи с вышеизложенным городской администрацией Путятинскому А. И. предоставлено иное жилье во временное пользование.

В администрации заверили, что в маневренном жилье Алексей и Лариса смогут жить до тех пор, пока при посредничестве районной администрации им не предоставят квартиру согласно законодательству.