Тульский артист получил платиновый диск за сингл «Седьмой лепесток»

Максим Круженков (в центре) с директором «Первого музыкального издательства» Андрианом Мельниковым и менеджером компании Аланом Белини.

«Седьмой лепесток» — хит группы Hi-Fi, написанный композитором Павлом Есениным и поэтом Эриком Чантурия. Песня вышла в 2003 году и сразу стала популярной. Помните эти «ароматы ванили, сладкой ваты клубы…»? Свою версию знаменитой композиции Максиму Круженкову предложил записать лейбл «Первое музыкальное издательство», с которым артист сотрудничает.

— Мне написал мой друг и по совместительству директор A&R лейбла «Первое музыкальное издательство» Андриан Мельников, предложил записать свою версию песни, — рассказывает Максим. — Мне, кстати, дали возможность выбрать композицию, но так как с детства мне нравился именно «Седьмой лепесток» — определился не раздумывая.

Моя версия песни — это продукт, который я сделал дома, без помощи студий звукозаписи.

Создал аранжировку, придав треку новое крутое звучание, записал вокал в шкафу — так и получилась эта версия всем известного хита.

Меня искренне радует, что песня понравилась не только моим поклонникам, но и привлекла внимание новых слушателей, и «зашла» многим фанатам этой композиции.

Платиновый диск — это моя первая награда не за вокальное мастерство, а за коммерческий продукт. Когда меня пригласили в офис лейбла, даже и догадок не было, зачем. А когда вручили награду, был восторг, почувствовал себя полноценным артистом. Приятно, когда работаешь над любимым делом не впустую и получаешь честно заслуженную награду от ведущего музыкального лейбла страны!