новости
новости
Регистрация
Тульский артист получил платиновый диск за сингл «Седьмой лепесток»
Максим Круженков (в центре) с директором «Первого музыкального издательства» Андрианом Мельниковым и менеджером компании Аланом Белини.

Тульский артист получил платиновый диск за сингл «Седьмой лепесток»

Максим Круженков, уроженец Ясногорска, вокалист и автор песен, получил престижную награду за коммерческий успех записанной им композиции.

«Седьмой лепесток» — хит группы Hi-Fi, написанный композитором Павлом Есениным и поэтом Эриком Чантурия. Песня вышла в 2003 году и сразу стала популярной. Помните эти «ароматы ванили, сладкой ваты клубы…»? Свою версию знаменитой композиции Максиму Круженкову предложил записать лейбл «Первое музыкальное издательство», с которым артист сотрудничает.

— Мне написал мой друг и по совместительству директор A&R лейбла «Первое музыкальное издательство» Андриан Мельников, предложил записать свою версию песни, — рассказывает Максим. — Мне, кстати, дали возможность выбрать композицию, но так как с детства мне нравился именно «Седьмой лепесток» — определился не раздумывая.

Моя версия песни — это продукт, который я сделал дома, без помощи студий звукозаписи.

Создал аранжировку, придав треку новое крутое звучание, записал вокал в шкафу — так и получилась эта версия всем известного хита.

Меня искренне радует, что песня понравилась не только моим поклонникам, но и привлекла внимание новых слушателей, и «зашла» многим фанатам этой композиции.

Платиновый диск — это моя первая награда не за вокальное мастерство, а за коммерческий продукт. Когда меня пригласили в офис лейбла, даже и догадок не было, зачем. А когда вручили награду, был восторг, почувствовал себя полноценным артистом. Приятно, когда работаешь над любимым делом не впустую и получаешь честно заслуженную награду от ведущего музыкального лейбла страны!

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Екатерина Белова
сегодня, в 16:00 +1
Другие статьи по темам
Люди
Максим Круженков
Прочее
Седьмой лепестокПервое музыкальное издательство

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульский Роспотребнадзор: волна коронавируса штамма «омикрон» продлится около 6 недель
Тульский Роспотребнадзор: волна коронавируса штамма «омикрон» продлится около 6 недель
В Туле грузовичок «сбросил балласт» на пр. Ленина
В Туле грузовичок «сбросил балласт» на пр. Ленина
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.