Прокурор Тульской области о продаже бани, задержании депутатов и уборке снега: всё получит правовую оценку

Встреча была приурочена к недавно прошедшим профессиональным праздникам — Дню прокуратуры, 12 января, и Дню российской печати, 13 января.

За 2021 год прокурорские проверки проведены по 427 публикациям в СМИ. По результатам проверок внесено 129 представлений, 75 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, объявлено 3 предостережения, возбуждено 71 дело об административных правонарушениях, предъявлено в суд 8 исковых заявлений.

Александр Грицаенко поблагодарил журналистов за активное сотрудничество с надзорным ведомством и неравнодушную позицию. А потом ответил на вопросы.

— Когда возбуждают уголовные дела против чиновников, наши зрители/читатели/пользователи безусловно рады торжеству справедливости. Но частенько возникает вопрос: а почему возбуждают дела спустя 10 лет с момента совершения деяния? Взять, к примеру, дело экс-мэра Александра Прокопука, которого осудили по его работе в Спецавтохозяйстве уже после того, как он отработал пять лет главой города. На днях задержан депутат облдумы Александр Ермаков по событиям 2013 года. А что ждали так долго правоохранители?

— Мы не оперативное подразделение. Прокуроры работают по факту. Нам принесли материал — мы изучаем его на предмет законности возбуждения уголовного дела. Оперативная работа нередко связана с проведением экспертиз и исследований, которые проводятся порой месяцами и даже годами. Например, строительные. На них очередь до 3-х лет! А потом еще сама экспертиза. Если объект исследования — многоэтажный дом, его надо весь осмотреть, проверить качество стройматериалов, соответствие смете и проч. Это титаническая, на самом деле, работа. Конечно, если расследование затягивается, мы применяем меры прокурорского реагирования, — пояснил Александр Грицаенко.

— Недавно задержанные депутаты связаны с суммами ущерба в 3 и 230 млн руб. (Александр Бороненко и Александр Ермаков). Они, простите, сядут одинаково? Не получится ли в таком случае рекламы поговорки, что воровать надо вагонами?

— Наказание назначает суд исходя из тяжести совершенного деяния. Суд учитывает смягчающие и отягчающие обстоятельства, например, признал ли вину подсудимый, сотрудничал ли со следствием, возместил ли ущерб. Все эти моменты прописаны в УКП.

— А что Вы скажете по поводу скандала с общественной баней в Новомосковске? Кто понесет наказание за ущерб муниципальной казне, если здание в центре города с участком земли продали местному депутату за 10 миллионов, а он тут же выставил его на продажу на Avito за 50?

— В марте 2021 года по факту продажи бани в Новомосковске возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями» (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Расследование ведется в отношении неопределенного круга лиц. Срок предварительного следствия истечет в марте 2022 года. В ближайшее время будет понимание о величине ущерба и возвращении объекта в муниципальную собственность. Комментировать следствие не могу, но, поверьте, правовая оценка сделке будет дана!

Как отметили журналисты, компания, проводившая оценку здания, работает на рынке не первый год. Означает ли, что все сделки, где оценщиком выступала эта компания, будут перепроверены? По словам прокурора, в рамках дела будут проверены и другие эпизоды, причем не только в Новомосковске.

— Что Вы думаете об уборке города от снега и сосулек?

Оказалось, что Александр Грицаенко ходит на работу пешком, причем каждый раз выбирая другой маршрут — чтобы по пути оценить работу городских служб и дать поручения районным прокурорам. Частенько ездит сам за рулем — чтобы посмотреть, как городские службы убирают снег и сосульки.

— Мы составили 72 административных протокола, не только на управляющие компании, но и на два основных агрегатора, убирающих городские улицы. Это взбодрило всех — во дворах появились дворники, на улицах — снегоочистительная техника. В целом Тулу убирают. Сейчас в фокусе внимания — районные города, причем не крупные, там все-таки, как и в Туле, чистят снег. А вот маленькие поселки… Районным прокурорам дано поручение активизировать проверки.

Облпрокурор отметил, что уборка, которую продемонстрировал «бешеный трамвай», недопустима. И по этому факту идет прокурорская проверка.