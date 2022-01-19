«Накажи автохама»: бросила машину на трамвайных путях и убежала в медцентр

Туляк прислал в нашу традиционную рубрику запись, которую он сделал 17 января, около 2 часов дня, рядом с домом № 20 по ул. Коминтерна в Туле. На кадрах видно, что водитель Kia Venga оставила свой автомобиль слишком близко к рельсам и заблокировала движение трамваев.

«Сказала, что ей нужно было срочно на прием к врачу», — отметил автор видео.