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В Криволучье пункт приёма чермета работал с нарушением экологических норм
Фото: vtormet-orion.ru

В Криволучье пункт приёма чермета работал с нарушением экологических норм

Юридическое лицо и один из сотрудников привлечены к административной ответственности.

Тульская природоохранная прокуратура провела проверку по коллективному обращению жителей микрорайона Нижнее Криволучье о нарушении «Алексинской заготовительной компанией» законодательства об охране окружающей среды и санитарно-эпидемиологических норм.

Выяснилось, что компания не согласовала размер санитарно-защитной зоны для пункта приёма чермета, расположенного на ул. Н. Островского. Кроме того, не был разработан план размещения оборудования на местах хранения газовых баллонов, полы на складе хранения баллонов выполнены из материалов, не исключающих образование искр при ударе.

Для устранения выявленных нарушений природоохранный прокурор внес руководителю предприятия представление и подал в суд иск, по итогам рассмотрения которого фирму обязали согласовать санитарно-защитную зону.

Юридическое лицо и один из сотрудников компании привлечены к административной ответственности за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и требований промышленной безопасности.

 

 

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